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Юлия Путинцева пропустит Олимпиаду: теннисистка получила серьезную травму

Юлия Путинцева Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Путинцева прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к Играм. Но, к сожалению, на разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча.

Напомним, что ранее, после победного матча над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на Уимблдоне, Юлия жаловалась на боль в колене. Несмотря на это, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде и проходила все необходимые реабилитационные мероприятия.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал ситуацию:

"Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся. И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде. Мы бы хотели обратиться к болельщикам и попросить их поддержать всех наших игроков в такой сложный период. Несмотря на трудности, мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым победам под флагом нашей страны".

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья. По информации Казахстанской федерации тенниса, сейчас Рыбакина страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования.

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