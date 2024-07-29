Олимпиада-2024: результаты матчей второго игрового дня

28 июля состоялся второй игровой день теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция). Zakon.kz представляет результаты матчей.

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Мужской одиночный разряд:

Якуб Меншик (Чехия) – Александр Шевченко (Казахстан) – 3:6, 4:6;

Роман Сафиуллин (Россия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4;

Стэн Вавринка (Швейцария) – Павел Котов (Россия) – 1:6, 1:6.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Маркос Гирон (США) – 6:1, 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия) – Таро Дэниэл (Япония) – 7:5, 6:1;

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Кей Нисикори (Япония) – 6:1, 6:4;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Франсиско Кабраль (Португалия) – 6:2, 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 7:6, 1:6, 6:1;

Рафаэль Надаль (Испания) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:4;

Томми Пол (США) – Лучано Дардери (Италия) – 6:3, 6:4;

Лоренцо Музетти (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:1, 6:4;

Доминик Кёпфер (Германия) – Милош Раонич (Канада) – 6:7, 7:6, 7:6;

Александр Зверев (Германия) – Хауме Мунар (Испания) – 6:2, 6:2.

Женский одиночный разряд:

Диана Шнайдер (Россия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:2, 7:5;

Мария Саккари (Греция) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:1;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Юань Юэ (Китай) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:7, 6:2;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Сара Эррани (Италия) – 6:0, 6:0;

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 6:3;

Магда Линетт (Польша) – Мирра Андреева (Россия) – 6:3, 6:4;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Варвара Грачёва (Франция) – 6:4, 4:6, 6:0;

Кори Гауфф (США) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:0.

Мужской парный разряд:

Андреа Вавассори / Симоне Болелли (Италия) – Пабло Карреньо-Буста / Марсель Гранольерс (Испания) – 6:2, 6:7 (0:1);

Таро Дэниэл / Кей Нисикори (Япония) – Даниэль Эванс / Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:7 (0:1);

Стефанос Циципас / Петрос Циципас (Греция) – Нуну Боржеш / Франсиско Кабраль (Португалия) – 6:3, 3:6 (0:1);

Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) – Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – 4:6, 4:6;

Рохан Бопанна / Срирам Баладжи (Индия) – Гаэль Монфис / Эдуард Роже-Васслен (Франция) – 5:7, 2:6;

Беньямин Хассан / Хэйди Хабиб (Ливан) – Мэтью Эбден / Джон Пирс – 6:7, 2:6 (Австралия);

Весли Колхов / Таллон Грикспор (Нидерланды) – Фабиан Марожан / Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3.

Женский парный разряд:

Ирина Бегу / Моника Никулеску (Румыния) – Се Шувэй / Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) – 6:7, 5:7.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Ранее в первый игровой день Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр в Париже.