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Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр в Париже

Александр Бублик проиграл на старте ОИ-2024 Фото: Владислав Семенов
Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Бублику (25 АТР) на старте противостоял американец Тэйлор Фритц, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился два сета. Фритц выиграл со счетом 6:4, 6:4.

Александр завершил выступление на ОИ в одиночном разряде. Теперь Бублик продолжит выступление на Олимпиаде в парном разряде вместе с Александром Недовесовым.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева пропустит Олимпиаду, так как теннисистка получила серьезную травму.

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