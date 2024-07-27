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Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр в Париже
Фото: Владислав Семенов
Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Бублику (25 АТР) на старте противостоял американец Тэйлор Фритц, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.
Матч продлился два сета. Фритц выиграл со счетом 6:4, 6:4.
Александр завершил выступление на ОИ в одиночном разряде. Теперь Бублик продолжит выступление на Олимпиаде в парном разряде вместе с Александром Недовесовым.
Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева пропустит Олимпиаду, так как теннисистка получила серьезную травму.
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