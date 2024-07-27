Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр в Париже

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Бублику (25 АТР) на старте противостоял американец Тэйлор Фритц, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.



Матч продлился два сета. Фритц выиграл со счетом 6:4, 6:4.

Александр завершил выступление на ОИ в одиночном разряде. Теперь Бублик продолжит выступление на Олимпиаде в парном разряде вместе с Александром Недовесовым.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева пропустит Олимпиаду, так как теннисистка получила серьезную травму.

