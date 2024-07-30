Олимпиада-2024: результаты матчей третьего игрового дня

Фото: АТР

29 июля состоялся третий игровой день теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Zakon.kz представляет результаты матчей второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

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