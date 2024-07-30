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Олимпиада-2024: результаты матчей третьего игрового дня

Олимпиада-2024: результаты матчей третьего игрового дня Фото: АТР
29 июля состоялся третий игровой день теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Zakon.kz представляет результаты матчей второго круга в мужском и женском одиночных разрядах.

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Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг:

Роман Сафиуллин (Россия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:0, 7:6 (7:1);

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:1, 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Андреа Вавассори (Италия) – 4:6, 6:4, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Уго Умбер (Франция, 10) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:5;

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:1, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:1, 7:6 (7:3).

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Женщины. Одиночный разряд. Второй круг:

Анжелика Кербер (Германия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:4;

Сиюй Ван (Китай) – Диана Шнайдер (Россия, 15) – 6:3, 6:1;

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2;

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:1;

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:1;

Лейла Фернандес (Канада, 16) – Кристина Букша (Испания) – 7:6 (7:4), 6:3;

Донна Векич (Хорватия, 13) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 6:4;

Кори Гауфф (США, 2) – Мария Карле (Аргентина, WC) – 6:1, 6.

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