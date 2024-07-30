Олимпиада-2024: результаты матчей третьего игрового дня
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Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг:
Роман Сафиуллин (Россия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:0, 7:6 (7:1);
Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:1, 6:4;
Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Андреа Вавассори (Италия) – 4:6, 6:4, 6:3;
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Уго Умбер (Франция, 10) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:5;
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:1, 6:2;
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:1, 7:6 (7:3).
Женщины. Одиночный разряд. Второй круг:
Анжелика Кербер (Германия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:4;
Сиюй Ван (Китай) – Диана Шнайдер (Россия, 15) – 6:3, 6:1;
Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2;
Ига Швёнтек (Польша, 1) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:1;
Жасмин Паолини (Италия, 4) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:1;
Лейла Фернандес (Канада, 16) – Кристина Букша (Испания) – 7:6 (7:4), 6:3;
Донна Векич (Хорватия, 13) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 6:4;
Кори Гауфф (США, 2) – Мария Карле (Аргентина, WC) – 6:1, 6.
Ранее Александр Бублик попросил прощения у казахстанцев за поражение на Олимпиаде.