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Битва титанов: Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

Битва титанов: Джокович обыграл Рафаэля Надаля во втором круге Олимпиады в Париже Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович 29 июля одержал уверенную победу над 22-кратным чемпионом ТБШ, испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Джокович выиграл со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты. За это время Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович встретится с победителем матча между Домиником Кёпфером (Германия) и Маттео Арнальди (Италия).

Этот матч стал юбилейным, 60-м, для Джоковича и Надаля, что является рекордным количеством встреч в мужском теннисе за всю Открытую эру. Сербский теннисист увеличил свое преимущество в личных встречах, доведя счет до 31:29.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты завершили выступление на Олимпиаде. 

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Новак Джокович vs Рафаэль Надаль: юбилейная встреча титанов на Олимпиаде-2024

Диана Абдуллаева
Рафаэль Надаль Париж-2024 Джокович Новак 2024 год Олимпийские игры Теннис
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