Битва титанов: Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

24-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович 29 июля одержал уверенную победу над 22-кратным чемпионом ТБШ, испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Джокович выиграл со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты. За это время Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

Novak Djokovic defeats Rafael Nadal at the #Olympics in what could be their last-ever matchup.



46 Grand Slam singles titles between these two 👏 pic.twitter.com/jH78wDzvG9 — SportsCenter (@SportsCenter) July 29, 2024

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович встретится с победителем матча между Домиником Кёпфером (Германия) и Маттео Арнальди (Италия).

Этот матч стал юбилейным, 60-м, для Джоковича и Надаля, что является рекордным количеством встреч в мужском теннисе за всю Открытую эру. Сербский теннисист увеличил свое преимущество в личных встречах, доведя счет до 31:29.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты завершили выступление на Олимпиаде.

