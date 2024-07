Битва титанов: Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!



Джокович выиграл со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты. За это время Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

Novak Djokovic defeats Rafael Nadal at the #Olympics in what could be their last-ever matchup.



46 Grand Slam singles titles between these two 👏 pic.twitter.com/jH78wDzvG9