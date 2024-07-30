Хорватская теннисистка выбила с соревнований главную претендентку на "золото" ОИ
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Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Хорватская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах "Ролан Гаррос" участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Ранее сообщалось, что Анжелика Кербер стала первой четвертьфиналисткой женского одиночного разряда.