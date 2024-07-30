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Олимпиада-2024: Анжелика Кербер стала первой четвертьфиналисткой женского одиночного разряда

Анжелика Кербер стала первой четвертьфиналисткой женского одиночного разряда Фото: WTA
Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

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В матче третьего круга трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" в двух сетах обыграла финалистку US Open-2021 канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу представительницы Германии.

Соревнование продолжалось 1 час 25 минут. Немецкая теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%) и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Фернандес четыре выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (80%) и три двойные ошибки. Обеим спортсменкам не удалось выполнить ни одного эйса.

Ранее Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после победы над легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024. 

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