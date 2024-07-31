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Олимпиада-2024: Новак Джокович стал вторым четвертьфиналистом мужского одиночного разряда

Новак Джокович стал вторым четвертьфиналистом мужского одиночного разряда Олимпиады 2024 Фото: АТР
Вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Сегодня, 31 июля, сербский теннисист выиграл у Доминика Кёпфера (Германия) со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Встреча на центральном корте имени Филиппа Шатрие продолжалась 1 час 37 минут. За это время Новак пять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Новак Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл Себастьяна Баэса со счетом 7:5, 6:1.

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