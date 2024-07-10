Уимблдон-2024: Новак Джокович без борьбы вышел в полуфинал мужского одиночного разряда

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с Уимблдона-2024 из-за травмы. Второй номер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович выходит в полуфинал турнира без борьбы, сообщает Zakon.kz.

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Австралиец получил травму на матчболе в четвертом круге. В самой концовке встречи против француза Артюра Фиса де Минор неудачно сыграл очко, которое принесло ему итоговую победу. По окончании матча австралиец прихрамывал и испуганно смотрел в сторону своей команды.

"Я опустошен. Пришлось сняться из-за травмы бедра, разрыва хрящей, которые соединяются с приводящими мышцами. Я почувствовал хруст во время последних трех очков в матче с Фисом. Вчера мне сделали снимок. Он подтвердил, что это травма с высоким риском ухудшения ситуации", – сказал де Минор.

Де Минор впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Игра Джокович – де Минор была запланирована на 10 июля. В полуфинале Новак сыграет с победителем матча Тейлор Фритц (США, 12 АТР) – Лоренцо Музетти (Италия, 25 АТР).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона против первой ракетки мира Иги Швёнтек.