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Олимпиада-2024: Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом мужского одиночного разряда

Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом мужского одиночного разряда Олимпиады 2024 Фото: АТР
Стефанос Циципас из Греции вышел в 1/4 финала Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Сегодня, 31 июля, 11 номер мирового рейтинга обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 7:5, 6:1, сообщает Zakon.kz.

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Встреча на корте Симоны Матьё продолжалась 1 час 17 минут. За это время Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных, выполнил три подачи навылет и совершил 19 невынужденных ошибок. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса, но не допустил ни одной двойной ошибки.

В следующем раунде соревнований Стефанос Циципас сыграет с победителем встречи между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Домиником Кёпфером (Германия).

Ранее были представлены результаты матчей теннисного турнира за 30 июля Олимпиады-2024.

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