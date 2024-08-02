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Итальянки Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024

Итальянки Паолини и Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на ОИ-2024 Фото: WTA
Итальянские теннисистки Жасмин Паолини и Сара Эррани стали первыми финалистками женского парного разряда на Олимпиаде в Париже. В полуфинале они обыграли чешских теннисисток Каролину Мухову и Линду Носкову со счетом 6:3, 6:2, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Пара Паолини/Эррани один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Муховой и Носковой два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале женского парного разряда Олимпиады в Париже Жасмин Паолини и Сара Эррани встретятся с победительницами матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) – Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Ранее были представлены результаты матчей теннисного турнира за 1 августа Олимпиада-2024. 

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