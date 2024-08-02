Олимпиада-2024: результаты матчей теннисного турнира за 1 августа

1 августа на теннисном турнире Олимпийских игр в Париже (Франция) было зафиксировано несколько сенсационных результатов. Zakon.kz подводит итоги матчей за 1 августа.

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В женском одиночном разряде произошла громкая сенсация. Первая ракетка мира в полуфинале проиграла седьмому номеру мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь из Китая.

Таким образом, в матче за "бронзу" встретятся польская теннисистка Швёнтек и Шмидлова из Словакии. Золотую медаль, в свою очередь, разыграют хорватка Векич и китаянка Циньвэнь.

Одиночный разряд, женщины (полуфиналы)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) – Ига Швёнтек (Польша, 1) – 6:2, 7:5;

Донна Векич (Хорватия, 13) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:4, 6:0.

Ига Швёнтек не проигрывала на кортах "Ролан Гаррос" на протяжении 1149 дней, взяв 25 матчей подряд с результатом 47:4 в завершенных сетах и выиграв 10 сетов со счетом 6:0 за это время.

Предыдущее поражение на этом стадионе она потерпела 9 июня 2021 года от греческой теннисистки Марии Саккари в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 4:6, 4:6.

Чжэн Циньвэнь стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпийских игр. Она впервые за семь матчей победила лидера рейтинга WTA.

Также неожиданностью завершился матч 1/4 финала в женском парном разряде. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбили из сетки олимпийских чемпионок Токио Синякову и Крейчикову в двух сетах. Барбора и Катержина были посеяны в Париже под вторым номером.

Парный разряд, женщины (1/4 финала)

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) – Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 6:1, 7:5.

Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) – Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – 6:3, 2:6, 12:10.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Жасмин Паолини / Сара Эррани (Италия) – Кэйти Бултер / Хитер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:1.

Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) – Се Шувэй/Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) – 1:6, 6:4, 14:12.

В полуфинале женского парного разряда Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо. В другой паре встретятся чешский дуэт Каролина Мухова / Линда Носкова и итальянки Жасмин Паолини / Сара Эррани.

Одиночный разряд, мужчины (1/4 финала)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Томми Пол (США, 9) – 6:3, 7:6 (9:7);

Лоренцо Музетти (Италия, 11) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:5, 7:5;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) – 6:4, 6:7 (8:10), 6:3;

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 7:6 (7:3).

Парный разряд, мужчины

Полуфинал: Раджив Рам / Остин Крайчек (США) – Томаш Махач / Адам Павлашек (Чехия) – 6:2, 6:2.

Четвертьфинал: Тейлор Фритц (США) / Томми Пол (США) – Даниэль Эванс / Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4.

Для трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема", двукратного олимпийского чемпиона, бывшей первой ракетки мира британского теннисиста Энди Маррейя это был последний матч на профессиональном уровне в карьере.

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