Седьмая ракетка мира стала олимпийской чемпионкой

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, седьмая ракетка мира 3 августа стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче она обыграла хорватку Донну Векич в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 45 минут.

Чжэн Циньвэнь подала навылет четыре раза, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Донна Векич записала на свой счет один эйс, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх попыток.

Ранее австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

