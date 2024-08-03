Седьмая ракетка мира стала олимпийской чемпионкой
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В финальном матче она обыграла хорватку Донну Векич в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 45 минут.
#Gold shines on Zheng Qinwen! 🇨🇳— The Olympic Games (@Olympics) August 3, 2024
Congratulations to the People's Republic of China for securing first place in tennis women's singles 🎾
@OlympicCN | @itf_tennis | #Tennis | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/C8GHIBcfnH
Чжэн Циньвэнь подала навылет четыре раза, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Донна Векич записала на свой счет один эйс, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх попыток.
Ранее австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.