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Австралийские теннисисты стали олимпийскими чемпионами в паре

Австралийские теннисисты стали олимпийскими чемпионами в паре Фото: Х/ITF
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс 3 августа завоевали золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В финале они обыграли американский дуэт Остин Крайчек и Раджив Рам в трех сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8. Во втором сете австралийцы уступали с брейком, но смогли переломить ход игры.

36-летний Мэттью Эбден является победителем двух турниров "Большого шлема" в парном разряде и одного в миксте. Его ровесник Джон Пирс также обладает одним мэйджором в паре и одним в миксте. На Олимпиаде-2020 в Токио Пирс завоевал бронзовую медаль в миксте с Эшли Барти.

Также сегодня, 3 августа, состоялся матч за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже в мужском парном разряде.

Американские теннисисты Тейлор Фритц и Томми Пол одержали победу над чешским дуэтом Томаш Махач и Адам Павлашек. Итоговый счет встречи — 6:3, 6:4 в пользу американцев.

Ранее сообщалось, что 25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог остаться в стороне от скандальной ситуации, произошедшей в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), где канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали с матча, 

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