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Чжэн Циньвэнь стала первой китаянкой, завоевавшей одиночное "золото" Олимпиады

Чжэн Циньвэнь стала первой китаянкой, завоевавшей одиночное &quot;золото&quot; Олимпиады Фото: Instagram/itftennis
Седьмая ракетка мира, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, завоевавшей золотую медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz

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Сегодня Чжэн Циньвэнь в финале Олимпиады-2024 в Париже одержала победу над хорватской спортсменкой Донной Векич со счетом 6:2, 6:3.

Также по ходу турнира ей удалось отыграть матчбол в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро. Игра завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1.

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