Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Бублик проиграл Шелтону в 1/16 финала "Мастерса" в Монреале

Бублик проиграл Шелтону в 1/16 финала турнира в Монреале Фото: atptour.com
Казахстанский теннисист Александр Бублик 7 августа провел свой первый матч на турнире одиночного разряда в канадском Монреале, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В матче 1/16 финала он встретился на хардовом корте с американским теннисистом Томом Шелтоном, занимающим 14-ю строчку мирового рейтинга. Бублик уступил в двух сетах со счетом 6:7 и 2:6. Встреча длилась один час и 31 минуту.

За время игры Бублик исполнил семь эйсов, но допустил шесть двойных ошибок. Ему также удалось выиграть три гейма подряд.

Ранее сообщалось, что в стартовой встрече турнира серии "Мастерс" Бублик вместе с американским игроком Беном Шелтоном обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1.

Читайте также

US Open 2024 станет турниром с рекордным призовым фондом в истории тенниса

Определились полуфиналистки отборочного турнира к юниорскому Roland Garros

Арина Соболенко: Мне нравится играть на грунте

Диана Абдуллаева
Бублик Александр Казахстан Канада 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назым Кызайбай взяла &quot;бронзу&quot;
Боксерша Назым Кызайбай высказалась о своем поражении на Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024 Количество Медалей
Как выглядит медальный зачет за пять дней до завершения Олимпиады-2024
Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже
7 августа: как сегодня выступят казахстанцы на Олимпиаде в Париже
41-летний Лопес завоевал рекордное пятое золото в истории Олимпийских игр
41-летний Лопес завоевал рекордное пятое "золото" в истории Олимпийских игр
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: