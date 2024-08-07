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Александр Бублик и Бен Шелтон одержали победу над чемпионами Уимблдона-2024

Александр Бублик и Бен Шелтон одержали победу над чемпионами Уимблдона-2024 Фото: АТР
В Монреале (Канада) стартовал турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой встрече Бублик вместе с американским игроком Беном Шелтоном обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1. Во второй партии финско-британский тандем отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Во втором раунде Бублик и Шелтон сыграют с Янником Синнером (Италия) и Джеком Дрейпером (Великобритания).

В одиночном разряде Александр Бублик (25 АТР) в первом круге сыграет против своего партнера Бена Шелтона (14 АТР). Игра начнется на центральном корте первым запуском в 21:30 по времени Астаны.

Ранее стало известно, что Новак Джокович впервые за пять лет выступит на "Мастерсе" в Шанхае.

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