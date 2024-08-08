"Мастерс" в Монреале: видеообзор матча Бублик – Шелтон в первом круге одиночного разряда

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде "Мастерса" в Монреале против американского игрока Бена Шелтона. Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

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Бен Шелтон (24 АТР) уверенно обыграл Александра Бублика (25 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. В рамках поединка Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Бублика семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт. Александр потерпел третье поражение подряд.





Во втором круге Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Ранее в парном разряде "тысячника" в Канаде Бублики и Шелтон обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1.