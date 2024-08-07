Бублик проиграл Шелтону в первом раунде "Мастерса" в Монреале

Казахстанский теннисист Александр Бублик 7 августа провел свой первый матч на турнире одиночного разряда в канадском Монреале, сообщает Zakon.kz.

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В матче первого круга он встретился с американским теннисистом Беном Шелтоном, занимающим 14-ю строчку мирового рейтинга. Бублик уступил в двух сетах со счетом 6:7, 2:6. Встреча длилась один час и 31 минуту.

За время игры Бублик исполнил семь эйсов, но допустил шесть двойных ошибок. Ему также удалось выиграть три гейма подряд.

Ранее сообщалось, что в стартовой встрече парного турнира серии "Мастерс" Бублик вместе с американским игроком Беном Шелтоном обыграли дуэт Харри Хелевоаара (Финляндия) / Хенри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6, 2:1.

