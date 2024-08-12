"Психология в теннисе": что является залогом успеха топ-игроков

Психология играет огромную роль в спорте, включая такой популярный вид, как теннис, требующий от игроков не только физической выносливости, но и умения контролировать свои эмоции и сохранять концентрацию. Zakon.kz предлагает рассмотреть основные принципы психологии в большом теннисе.

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Знание соперника

В первую очередь, чтобы победить противника, игрок должен хорошо знать его стиль игры и характерные особенности. Он должен быть готов к любым изменениям в тактике соперника и быстро переключиться на новые стратегии. Также важно учитывать психологические факторы, такие как стресс или возможное разочарование после проигранного матча.

Концентрация и самоконтроль

Концентрация является одним из самых важных качеств, которое требуется от игрока в теннисе. Он должен быть полностью сосредоточен на своей игре и задачах, которые предстоит ему осуществить на корте. Самоконтроль также играет важную роль, так как он позволяет игроку оставаться в равновесии даже во время сложнейших ситуаций на корте.

Управление эмоциями

Эмоциональная стабильность является другом всех теннисистов. Игрок должен научиться контролировать свои чувства и использовать их в пользу своей игры. Если игрок испытывает стресс или депрессию, то это может повлиять на его результаты на корте. Однако, если игрок знает, как правильно обрабатывать эти эмоции, то это может помочь ему стать лучше.

Соревнования и пресса

Игроки должны быть готовы к соревнованиям и публичности, связанной с ними. Они должны быть в состоянии работать под давлением и находиться в центре внимания. Пресса также может сыграть важную роль в жизни игрока, так как она может влиять на его репутацию и отношение к нему других людей.

Фото: АТР

В теннисе приходится зарабатывать очки в условиях серьезного психологического давления. Известный американский спортивный психолог и тренер, в свое время выходивший в четвертьфинал Уимблдона, автор книги "Теннис: ментальная победа", отметил, что каждое очко может стать поворотным пунктом в матче.



"Каждое очко может стать важным поворотным пунктом. Если бы то же самое происходило в баскетболе, то по прошествии каждых пяти минут вы бы говорили: "А сейчас на кону десятиочковый бросок". Ух ты, это может круто изменить дело! В теннисе это состояние – "Пан или пропал", которое усиливает давление на игрока, поэтому так важно быть ментально дисциплинированным в ответственные моменты матча, чтобы не упустить преимущество", – написал Аллен Фокс.

Играя под таким давлением, теннисист нуждается как в мощной физической, так и в ментальной закалке. Для этого тренеру игрока необходимо становиться и хорошим психологом.

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"Лучшие тренеры – все прекрасные психологи. Контроль эмоций их подопечных – большая часть их работы, поскольку игра – штука чрезвычайно стрессогенная. У игроков нет права на зевок, иначе можно провалить матч", – отмечает Аллен Фокс.

Поддержание игры высочайшего уровня требует психологической помощи. Большую часть времени между розыгрышами игроки заняты тем, что настраивают себя на игру. Они должны быть ментально независимы, чтобы концентрироваться в достаточной степени на самых важных аспектах матча, в этом – главные слагаемые успеха. Топовые теннисисты, такие как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Ига Швёнтек, могут уходить с матчбола в своих встречах.

"Великие спортсмены – весьма необычные люди, они умеют крепко держать в узде свой пыл. Вместо того, чтобы позволять эмоциям возобладать над логикой, их логическая система подавляет эмоции. Там нет места для уныния или гнева. Ни одна из обычных эмоций недопустима на корте. Эмоции должны быть целенаправленны. Великие игроки используют свои порывы, чтобы играть лучше", – написал Аллен Фокс.

Ключ к контролю на корте начинается вне его, за пределами стрессовой ситуации. Высококвалифицированные тренеры или спортивные психологи – больше креативщики, чем технологи – дают игрокам ключевые аксиомы для понимания того, что стресс делает с их логической системой. Фокс приводит в пример Роджера Федерера как одного из тех, кто на собственной шкуре познал эту темную власть. В ранние годы (19-20 лет) он понял, что скверный характер и буйная голова не должны позволять эмоциям на корте бить через край, нужно искать на них управу. Надаль, по всей вероятности, усвоил это уже в 17. Иван Лендл понял это несколько позже и стал одним из великих. Пит Сампрас вспоминал в своей книге "Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни": "Папа был человеком строгих правил. Я слышал, что легендарное самообладание Бьорна Борга выработалось вскоре после того, как его отец на несколько недель лишил сына ракетки, поскольку Бьорн слишком шумно вел себя на корте. Мой отец никогда не отнимал у меня ракетку, но я ощущал его неодобрение, да и недовольство Пита Фишера (первого тренера) тоже, когда переходил границы, и эти важные для меня люди четко и ясно доводили свое мнение до моего сознания".

Первое правило игрока, согласно Аллену Фоксу, который считает, что коучинг это 90% менталки и 10% техники, – это начинать розыгрыши без эмоциональной оглядки на счет. Холодный ум в "ноль эмоций" на этом этапе позволяет обстоятельствам не втянуть игрока в себя. Если установка дана заранее, то контроль просто становится еще одним инструментом в арсенале теннисиста. Тем не менее Фокс поощряет некое разумное исключение из этого правила, позволяющее игроку сжать свой победный кулак, закрепив тем самым психологическое преимущество.

Роджер Федерер. Фото: АТР

Волнение дает спортсменам короткий выброс адреналина и позволяет почувствовать себя хорошо на мгновение, что особенно полезно, когда они приближаются к развязке сета. Большие спортсмены устраивают бурное ликование не потому, что потеряли самообладание, а потому, что осознанно выбрали это решение после того, как позволили эмоциям блуждать в течение нескольких часов матча на разных уровнях их подвижной психической системы, что само по себе изнуряет больше, чем это нужно для дела.



У разных игроков разные приоритеты в том, как вести себя: играть на свободе, чтобы долго оставаться в матче или расслабиться, когда надо действовать агрессивно в решающие моменты. У всех игроков различные стили и тактики, но контроль должен оставаться целью.

Зрители далеко не всегда понимают замыслы игроков, не все могут распознать тактические ходы. Крис Эверт могла специально проиграть первый сет, чтобы победить во втором и третьем. Билли-Джин Кинг имела свои тактические ловушки, которые она по ходу матча так расставляла, что чувствовала себя охотником, проверяющим капканы на звериной тропе. Кинг умела создавать на корте ту игровую ситуацию, которая оказывалась неудобной для конкретной соперницы, загоняя несчастную на "тропу". При феноменальном таланте и глубоком теннисном мышлении она имела характер такой силы, что могла заставить себя играть в самый трудный момент по строгому тактическому плану. Нет ничего сложнее и важнее в теннисе, чем это умение.

Крис Эверт. Фото: WTA

Мало достать и отбить мяч. Надо отбивать его в ту точку, которая будет наиболее неудобной для соперника. Надо так все рассчитать, чтобы на мяч или серию ударов соперник в конце концов ответил именно тем ударом, которого ждет игрок, к которому он готов, и после которого сможет произвести атаку.

Психология играет огромную роль в большом теннисе, и игроки должны быть готовы к работе над своими психологическими качествами. Они должны развивать свои способности к концентрации, управлению эмоциями и самоконтролю, чтобы стать лучшими игроками на корте. Кроме того, они должны быть готовы к соревнованиям и публичности, что будет помогать им стать более известными и признанными в мире тенниса.

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