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Анна Данилина успешно стартовала в парном разряде турнира в Ухане
Фото: WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Сильнейшая парница страны вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой обыграли россиянку Яну Сизикову, выступающую в паре с японкой Макото Ниномией. Матч завершился со счетом 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Данилина и Хромачёва один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету дуэта Сизикова / Ниномия ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Ранее напарница Анны Данилиной обрушилась с критикой на WTA-тур из-за неуважения к парным игрокам.
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