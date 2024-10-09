Анна Данилина успешно стартовала в парном разряде турнира в Ухане

В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Сильнейшая парница страны вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой обыграли россиянку Яну Сизикову, выступающую в паре с японкой Макото Ниномией. Матч завершился со счетом 6:4, 6:0.



Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Данилина и Хромачёва один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету дуэта Сизикова / Ниномия ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Ранее напарница Анны Данилиной обрушилась с критикой на WTA-тур из-за неуважения к парным игрокам.