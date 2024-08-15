Результаты и видеообзор матчей третьего игрового дня "Мастерса" в Цинциннати
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Результаты матчей за 15 августа
Янник Синнер (Италия) – Алекс Микельсен (США) – 6:4, 7:5
Иржи Легечка (Чехия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (2), 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:4, 6:3
Пабло Карреньо Буста (Испания) – Себастья Корда (США) – 7:5, 6:1
Фрэнсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:3, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Ковачевич (США) – 6:3, 6:1
Хольгер Руне (Дания) – Матео Берреттини – 2:6, 6:1, 6:4
Нуну Боржеш (Португалия, Q) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 3:6, 6:1
Фабиан Марожан (Венгрия) – Корентен Муте (Франция, Q) – 6:4, 7:6 (2)
Макс Пёрселл (Австралия, WC) – Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 7:6 (1)
Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хауме Муньяр (Испания, Q) – 7:5, 3:6, 7:6(5)
Гаэль Монфис (Франция) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 6:3
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:7(3), 6:2.
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