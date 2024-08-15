Результаты и видеообзор матчей третьего игрового дня "Мастерса" в Цинциннати

Фото: АТР

В Цинциннати (США) проходит турнир серии АТР-1000. Zakon.kz представляет видеообзор и результаты матчей, которые состоялись в ночь с 14 на 15 августа.

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