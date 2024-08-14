"Мастерс в Цинциннати": результаты матчей первого круга

В Цинциннати (США) проходит турнир серии АТР-1000. Zakon.kz представляет результаты матчей первого круга, которые состоялись в ночь с 13 на 14 августа.

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В этот день был зафиксирован сенсационный результат. 12-я ракетка мира Тэйлор Фритц из США уступил соотечественнику Брэндону Накашиме, занимающему 49-е место рейтинга ATP, со счетом 4:6, 6:4, 6:7. Поединок продолжался 2 часа 19 минут.

Соперники встречались третий раз, Брэндон выиграл у Тейлора впервые. Накашима четвертый раз в сезоне и восьмой в карьере (при 17 поражениях) победил соперника из Топ-20. Теперь он поборется с французом Артуром Фисом.





Мужской одиночный разряд, первый круг

Брэндон Накашима – Тэйлор Фритц (США) – 6:4, 4:6, 7:6

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – 6:3, 7:6(4)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Лучано Дардери (Италия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:3, 7:6(5)

Фрэнсис Тиафо (США) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:3, 7:6(6)

Иржи Лехечка (Чехия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 7:6(3), 6:3

Алекс Микельсен (США, Q) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – 6:1, 5:7, 6:2

Ёсихито Нисиока (Япония) – Миомир Кечманович (Сербия) – 6:4, 7:5

Артур Фис (Франция) – Брэндон Холт (США, Q) – 6:4, 6:1.

Ранее Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати.