Путинцева сыграла в финале на турнире в Америке
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К началу финальной встречи все теннисистки прибыли на центральный корт в хорошем расположении духа.
Но уже на самом корте ситуация заметно накалялась.
Doubles final time 🤜🤛@erinroutliffe & @asiamuhammad vs. @leylahfernandez & @PutintsevaYulia #CincyTennis pic.twitter.com/OezhSrjENn— wta (@WTA) August 19, 2024
По итогам встречи, дуэт с участием второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой и ее напарницы Лейлой Фернандес продержался 49 минут. Сама встреча завершилась в пользу пары Айши Мухаммад и Эрин Рутлифф со счетом – 3:6 6:1 1:0.
Фото: Instagram/wta
17 августа вторая ракетка Казахстана провела два матча на американском "тысячнике".