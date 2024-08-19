Путинцева сыграла в финале на турнире в Америке

В городе Цинциннати 19 августа в финале парного разряда турнира WTA-1000 казахстанско-канадский дуэт Путинцева-Фернандес противостояли паре Мухаммад из США и Рутлифф из Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

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К началу финальной встречи все теннисистки прибыли на центральный корт в хорошем расположении духа.

Но уже на самом корте ситуация заметно накалялась.

По итогам встречи, дуэт с участием второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой и ее напарницы Лейлой Фернандес продержался 49 минут. Сама встреча завершилась в пользу пары Айши Мухаммад и Эрин Рутлифф со счетом – 3:6 6:1 1:0.

Фото: Instagram/wta

17 августа вторая ракетка Казахстана провела два матча на американском "тысячнике".