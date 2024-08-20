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Анна Данилина стартовала на турнире в Мексике

В Нью-Йорке стартовал отборочный турнир Открытого чемпионата США. Матч первого круга квалификации провела Анна Данилина в парном разряде Фото: ФТК
В Монтеррее (Мексика) стартовал турнир WTA-500 (хард). Матч первого круга провела Анна Данилина в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой обыграли французско-мексиканский дуэт Амандин Эсс / Виктория Родригес со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге (1/4 финала) Данилина и Хромачева встретятся с победителем пары Эрика Андреева (Россия) / Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Оксана Калашникова (Грузия) / Катажина Питер (Польша).

Ранее матчи первого круга квалификации US Open провели Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко и Денис Евсеев. 

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