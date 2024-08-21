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Анна Данилина сыграла в одиночном разряде турнира в Мексике

Анна Данилина сыграла в одиночном разряде турнира в Мексике Фото: ФТК
В Монтеррее (Мексика) проходит турнир WTA-500 (хард). Матч первого круга провела Анна Данилина в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка страны в парном разряде с разгромным счетом проиграла в одиночке Линде Носковой (35 WTA) – 0:6, 1:6.

Теперь Анна Данилина продолжит выступление в Мексике в парном разряде.

Ранее в первом круге казахстанская теннисистка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачевой обыграли французско-мексиканский дуэт Амандин Эсс / Виктория Родригес со счетом 6:2, 6:2 и вышли в четвертьфинал.

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