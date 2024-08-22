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Александр Недовесов потерпел сенсационное поражение на турнире в США

Александр Недовесов потерпел сенсационное поражение на турнире в США Фото: ФТК
В Уинстон-Сейлеме (США) проходит турнир серии АТР-250 (хард). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал казахстанец в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром уступил дуэту Лука Пау (Великобритания) / Дхакшинесвар Суреш (Индия) со счетом 1:6, 6:4, 8:10. Пау и Суреш выступают в Уинстон-Сейлеме по уйлд-кард (WC).

Стоит отметить, что в первом круге Недовесов и Эскобар выбили из турнирной сетки один из сильнейших дуэтов, который был посеян под вторым номером – Весли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия) – 7:6, 6:7, 11:9.

Ранее в одиночном разряде турнира в Уинстон-Сейлеме другой представитель Казахстана Александр Шевченко не смог преодолеть второй круг турнира. 

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