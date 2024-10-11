Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира во Франции

В Руане (Франция) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч второго круга в парном разряде (1/4 финала), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в паре с Срирамом Баладжи (Индия) одержали победу над тандемом Марсело Демолинер (Бразилия) / Кристиан Гаррисон (США) со счетом 6:4, 6:4.

Казахстанско-индийский тандем получил третий номер посева на турнире во Франции.

Ранее в стартовой игре они обыграли местный дуэт Жоффри Бланкано / Тристан Ламазин со счетом 4:6, 6:1, 13:11.