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Анна Данилина с победы стартовала на турнире в Мексике
Фото: Instagram/_annadanilina_
В Гвадалахаре (Мексика) стартовал турнир категории WTA 500 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой из России провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
В двух сетах они переиграли Кайлу Дэй (США) и Ребекку Марино (Канада) со счетом 6:0, 6:2. Матч длился всего 45 минут.
Следующими соперницами Данилиной и Хромачёвой будут Катаржина Питер (Польша) и Фанни Столлар (Венгрия).
На турнире в Мексике казахстанско-российский дуэт получил третий номер посева.
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