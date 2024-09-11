Анна Данилина с победы стартовала на турнире в Мексике

В Гвадалахаре (Мексика) стартовал турнир категории WTA 500 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой из России провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В двух сетах они переиграли Кайлу Дэй (США) и Ребекку Марино (Канада) со счетом 6:0, 6:2. Матч длился всего 45 минут.

Следующими соперницами Данилиной и Хромачёвой будут Катаржина Питер (Польша) и Фанни Столлар (Венгрия).

На турнире в Мексике казахстанско-российский дуэт получил третий номер посева.

Материал по теме Видеообзор игры Анны Данилиной в четвертьфинале женского парного разряда US Open-2024

3 сентября Анна Данилина с Ириной Хромачёвой не смогли выйти в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате США US Open-2024.