Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Анна Данилина с победы стартовала на турнире в Мексике

Анна Данилина с победы стартовала на турнире в Мексике Фото: Instagram/_annadanilina_
В Гвадалахаре (Мексика) стартовал турнир категории WTA 500 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой из России провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В двух сетах они переиграли Кайлу Дэй (США) и Ребекку Марино (Канада) со счетом 6:0, 6:2. Матч длился всего 45 минут.

Следующими соперницами Данилиной и Хромачёвой будут Катаржина Питер (Польша) и Фанни Столлар (Венгрия).

На турнире в Мексике казахстанско-российский дуэт получил третий номер посева.

Материал по теме

, ##imageAlt##
Видеообзор игры Анны Данилиной в четвертьфинале женского парного разряда US Open-2024
, ##imageAlt##

3 сентября Анна Данилина с Ириной Хромачёвой не смогли выйти в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате США US Open-2024.

Читайте также

Игроки сборной Казахстана по теннису провели мастер-классы для детей и журналистов

Посещаемость US Open 2024 достигла рекордных показателей

Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных играх кочевников

Пахита Амири
Анна Данилина Казахстан Мексика 2024 год Теннис Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США по кокпару
Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников
Олимпийские игры
Panasonic решила отказаться от спонсорства Олимпийских игр
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: