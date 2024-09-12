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Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Мексике

Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Мексике Фото: Instagram/_annadanilina_
В Гвадалахаре (Мексика) проходит турнир категории WTA 500 (хард). Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой из России провели матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в полуфинал Данилина и Хромачёва выиграли у пары Катаржина Питер (Польша)/Фанни Столлар (Венгрия) со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Данилина и Хромачёва один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один заработанный брейк-пойнт.

На турнире в Мексике Анна и Ирина получили третий номер посева.

Ранее в стартовом круге казахстанско-российский дуэт в двух сетах переиграл Кайлу Дэй (США) и Ребекку Марино (Канада) со счётом 6:0, 6:2.

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