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Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира в Китае

Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал в Китае Фото: olimpic.kz
В Гуанчжоу (Китай) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (120 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

За выход в четвертьфинал турнира казахстанец сразился с представителем Чехии Далибором Сврцина (288 АТР). Встреча завершилась волевой победой Кукушкина в трех сетах со счетом 2:6, 6:1, 6:2.

Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. За это время Кукушкин три раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из девяти.

В 1/4 финала Михаил сыграет с аргентинским теннисистом Федерико Агустином Гомесом (162 АТР).

А в первом раунде Кукушкин выиграл у россиянина Евгения Донского (394 АТР) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

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