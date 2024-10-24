Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира во Франции

Во французском Бресте проходит турнир серии АТР Челленджер. Матч второго круга одиночного разряда провел казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (111 АТР), сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала экс-первая ракетка Казахстана одержал победу над Грегуаром Баррером (Франция, 156 АТР) со счетом 6:1, 6:3.

Продолжительность игры составила 1 час. Казахстанец три раза подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Кукушкин встретится с россиянином Алибеком Качмазовым (199 АТР).

Ранее в стартовой игре Челленджера во Франции Михаил Кукушкин в упорной борьбе выиграл у теннисиста из Литвы Эдаса Бутвиласа (256 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).



