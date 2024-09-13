Стало известно, кто заменит Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера-2024

Пресс-служба Кубка Лэйвера-2024 опубликовала информацию о том, кто выйдет на корт в Берлине вместо Рафаэля Надаля, сообщает Zakon.kz.

Как указано в публикации на странице турнира в X, Григор Димитров будет представлять сборную Европы на Кубке Лэйвера в 2024 году.

"Димитров заменит Рафаэля Надаля, который снялся с соревнований в этом году", – говорится в публикации.

О том, что Надаль снялся с турнира, стало известно накануне, 12 сентября.



"Это командное соревнование, и чтобы по-настоящему поддержать сборную Европы, мне нужно сделать то, что для них лучше всего, и в данный момент есть другие игроки, которые могут помочь команде добиться победы", – пояснил он.

Кубок Лэйвера-2024 пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил 2024 год без единой победы в матче на мэйджоре. Это стало понятно после его снятия с US Open-2024.