Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера Фото: АТР
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

"Я буду очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине за сборную Европы. У меня остались особенные воспоминания об этом турнире, в том числе эмоции, полученные в Лондоне два года назад на прощальном матча Федерера", – отметил Надаль.

Бывший лидер мирового рейтинга попал в основную сетку домашнего "Мастерса" в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 5 мая. В первом круге Рафа сыграет с американцем Дарвином Бланшем (№1028 АТР). 

Ранее стало известно, что 16-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов получил от организаторов "тысячника" в Мадриде уйлд-кард (WC) для участия в квалификации. 

Читайте также

"Мастерс" в Мадриде: Бублик и Шевченко узнали имена первых соперников

Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов впервые сыграет в квалификации турнира серии "Мастерс"

Экс-первая ракетка мира посетила матч "Реал" – "Барселона" и получила именную футболку

Пахита Амири
Надаль Рафаэль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елена Рыбакина после триумфальной победы о болельщиках: Ваша энергия очень помогала
Чья энергия помогла Елене Рыбакиной выиграть восьмой титул WTA в карьере
Футбол Еврокубки Дебют
ФК "Жирона" впервые своей истории сыграет в еврокубках
Футбол
"Реал" сыграл против "Барселоны" – итоги
Спорт
Зарплата известной баскетболистки оказалась меньше, чем у дебютанта NBA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: