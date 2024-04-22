Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

"Я буду очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине за сборную Европы. У меня остались особенные воспоминания об этом турнире, в том числе эмоции, полученные в Лондоне два года назад на прощальном матча Федерера", – отметил Надаль.

Rafael Nadal joins Team Europe for Laver Cup Berlin 2024.



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Бывший лидер мирового рейтинга попал в основную сетку домашнего "Мастерса" в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 5 мая. В первом круге Рафа сыграет с американцем Дарвином Бланшем (№1028 АТР).

Ранее стало известно, что 16-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов получил от организаторов "тысячника" в Мадриде уйлд-кард (WC) для участия в квалификации.