Александр Шевченко откроет матч между сборными Казахстана и Пакистана

В Астане прошла жеребьевка матча плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Пакистана.

1 февраля противостояние откроет Александр Шевченко, ему будет противостоять Музамиль Муртаза. Затем во втором матче на центральный корт Beeline Arena выйдут Бейбит Жукаев и Хузайфа Абдул Рехман.

Второй игровой день 2 февраля начнут пары: Александр Шевченко/Тимофей Скатов и Акел Хан/Музамиль Муртаза. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Шевченко сразится с Хузайфа Абдул Рехманом, а Бейбит Жукаев будет противостоять Музамилю Муртаза.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала игры.

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