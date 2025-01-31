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Спорт

Александр Шевченко откроет матч между сборными Казахстана и Пакистана

Откроет матч между сборными Казахстана и Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:52 Фото: ФТК
В Астане прошла жеребьевка матча плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Пакистана.

1 февраля противостояние откроет Александр Шевченко, ему будет противостоять Музамиль Муртаза. Затем во втором матче на центральный корт Beeline Arena выйдут Бейбит Жукаев и Хузайфа Абдул Рехман.

Второй игровой день 2 февраля начнут пары: Александр Шевченко/Тимофей Скатов и Акел Хан/Музамиль Муртаза. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Шевченко сразится с Хузайфа Абдул Рехманом, а Бейбит Жукаев будет противостоять Музамилю Муртаза.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала игры.

Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!

Айсулу Омарова
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