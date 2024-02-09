"Кубок Дэвиса": сборная Казахстана проведет домашний матч против команды Дании

Состоялась жеребьевка матчей Первой мировой группы "Кубка Дэвиса". Мужская сборная Казахстана дома встретится с командой Дании, сообщает Zakon.kz.

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Ранее казахстанцы не играли с представителями Дании в Кубке Дэвиса. Матчи пройдут 13-14 или 14-15 сентября. Точные даты и город проведения встречи хозяева определят позднее.

Победитель противостояния в феврале 2025 года сыграет в квалификации к следующему командному чемпионату мира.

Ранее 3-4 февраля в минувшей квалификации "Кубка Дэвиса" сборная Казахстана в гостях уступила команде Аргентины со счетом 2:3, а датчане в плей-офф на выезде победили мексиканцев 3:1.