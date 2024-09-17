Юлия Путинцева уступила в одиночном разряде турнира в Сеуле

В Сеуле (Республика Корея) проходит турнир категории WTA-500. Юлия Путинцева (30 WTA) провела матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В стартовом раунде вторая ракетка страны проиграла американке Аманде Анисимовой, которая занимает 46 место в мировом рейтинге – 3:6, 6:7.

Ранее в парном разряде турнира в Сеуле Юлия Путинцева вместе с Айлой Томлянович (Австралия, 122) в первом круге проиграли Джан Су Джон (Республика Корея) / Слоан Стивенс (США) со счётом 4:6, 2:6.