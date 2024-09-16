Юлия Путинцева проиграла в парном разряде турнира в Сеуле и узнала первую соперницу по одиночке

В Сеуле (Республика Корея) стартовал турнир категории WTA-500. Казахстан будет представлять Юлия Путинцева (30 WTA), сообщает Zakon.kz.

В парном разряде Юлия вместе с Айлой Томлянович (Австралия, 122) провели матч первого круга против Джан Су Джон (Республика Корея) / Слоан Стивенс (США) и проиграли со счетом 4:6, 2:6.



В первом круге одиночки Путинцева сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что Юлия Путинцева опустилась на одну строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 30-е место.