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Юлия Путинцева проиграла в парном разряде турнира в Сеуле и узнала первую соперницу по одиночке
Фото: Instargam/ yulia_putintseva
В Сеуле (Республика Корея) стартовал турнир категории WTA-500. Казахстан будет представлять Юлия Путинцева (30 WTA), сообщает Zakon.kz.
В парном разряде Юлия вместе с Айлой Томлянович (Австралия, 122) провели матч первого круга против Джан Су Джон (Республика Корея) / Слоан Стивенс (США) и проиграли со счетом 4:6, 2:6.
В первом круге одиночки Путинцева сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.
Ранее стало известно, что Юлия Путинцева опустилась на одну строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 30-е место.
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