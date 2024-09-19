Шевченко и Кукушкин сыграют друг против друга на турнире АТР 250

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко 19 сентября уверенно стартовал на турнире категории АТР 250 в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

В первом круге казахстанец разгромил аргентинца Марко Трунгельити со счетом 6:1, 6:1.

Следующим соперником Александра станет его соотечественник Михаил Кукушкин, который ранее обыграл итальянца Лучано Дардери (41 АТР) – 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко 28 августа потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тьяфу во втором круге Открытого чемпионата США по теннису.

