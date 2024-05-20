Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-250 с участием Новака Джоковича

В Женеве (Швейцария) стартовал турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№61 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре казахстанец обыграл венгра Фабиана Марожана (№41 АТР) со счетом 6:4, 7:6. В очном противостоянии Шевченко впереди (2:0).

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Александр шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Шевченко сыграет с Эмилем Руусувуори (№66 АТР, Финляндия), который выиграл у Маркоса Гирона (США) со счетом 6:3, 6:3.

Shevy Hitter 🔨



Shevchenko powers through 7th seed Marozsan 6-4 7-6!#ATPGVA pic.twitter.com/4bYi6lFRPJ — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2024

Стоит отметить, что на грунтовом турнире в Женеве сыграет 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович. Лидер мирового рейтинга начнет свое выступление со второго круга, где может впервые за семь лет сыграть с другим титулованным игроком Энди Марреем (Великобритания). Это произойдет в том случае, если Маррей в первом круге пройдет немца Янника Ханфмана.

Джокович и Маррей вот уже семь лет не противостояли друг другу в официальных матчах. В финале Дохи-2017 серб оказался сильнее (6:3, 5:7, 6:4). Два года назад они должны были встретиться на "Мастерсе" в Мадриде, но тогда британец снялся перед игрой 1/8 финала. В целом же в личных встречах явный перевес на стороне Новака – 25:11.

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Если Джокович выйдет в четвертьфинал, то там его соперником может стать Таллон Грикспор (Нидерланды). Возможный оппонент серба по полуфиналу – Тейлор Фритц (США), а по финалу – Каспер Рууд (Норвегия) или Бен Шелтон (США).

Зачем вообще Джокович заявился в Женеву? Перед "Ролан Гаррос" Новаку явно не хватает игровой практики, вот он и решил в последний момент попасть на состязания в Швейцарии. На "Мастерсе" в Риме, который завершился на прошлой неделе, серб дошел только до третьего круга, где сенсационно уступил чилийцу Алехандро Табило. Стоит отметить, тогда Джокович проиграл после неприятного инцидента с бутылкой, которая угодила прямо в голову легендарному теннисисту.

Кроме того, Джокович не намерен отдавать Яннику Синнеру (Италия) звание первой ракетки мира. Изначально картина выглядела следующим образом: если Синнер снимается с "Ролан Гаррос", то сербу нужно выходить в финал турнира, чтобы остаться на вершине. Если уже сейчас отнять у них очки за прошлогодний турнир, то у Новака останется 7860 баллов, у Янника 8725. За выход в полуфинал РГ дают 800 очков, за финал – 1300. То есть в этих условиях Джоковичу даже полуфинала не хватает.

Ситуация меняется, если серб выиграет Женеву и получит 250 очков. Тогда разрыв между ним и Синнером в лайв-рейтинге перед "Ролан Гаррос" сократится до 615 очков. А это означает, что в случае титула в Женеве Новаку достаточно будет выйти в полуфинал "Ролан Гаррос", чтобы остаться первой ракеткой мира после турнира в Париже. Опять-таки все это в случае, если Янник не сыграет на грунтовом мэйджоре.

Многие эксперты с удивлением восприняли новость, что Джокович решил выступить в Женеве.

"Я очень удивлен, что два топ-игрока – Джокович и Рууд – сыграют на турнире серии АТР-250 за неделю до "Ролан Гаррос". На турнире "Большого шлема", в пятисетовом формате, нужно быть уверенным, что уровень энергии находится на максимуме. Они же явно чувствуют, что им нужно больше матчей. Джокович, очевидно, считает, что ему нужно провести еще несколько встреч. Лично мне не кажется, что ему нужно играть больше. Это удивительно, но доказывает, что парни ищут больше конкуренции", – сказал бывший четвертый номер мирового рейтинга Тим Хенмэн.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев не смог преодолеть стартовый круг квалификации "Ролан Гаррос – 2024".