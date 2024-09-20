Чем закончилась битва двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу

Фото: ktf.kz

В казахстанском дерби на турнире АТР 250 победу над соотечественником одержал Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

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