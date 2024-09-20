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Чем закончилась битва двух топовых казахстанских теннисистов на турнире в китайском Ханчжоу
Фото: ktf.kz
В казахстанском дерби на турнире АТР 250 победу над соотечественником одержал Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.
Два казахстанца сыграли друг против друга в китайском Ханчжоу, напомнили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Михаил Кукушкин (112 АТР) обыграл вторую ракетку Казахстана Александра Шевченко (58 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
Следующим соперником Михаила станет победитель матча между Кареном Хачановым и Бу Янчеокоте.
Ранее стал известен список топовых игроков первого турнира ATP 250 в Алматы, который пройдет с 13 по 20 октября 2024 года
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