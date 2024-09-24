Сколько турниров пропустила Елена Рыбакина в 2024 году
Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин). В прошлом году Елена выходила в полуфинал на турнире в Пекине, она потеряет 390 рейтинговых очков.
"Из-за продолжающейся травмы спины, к сожалению, я вынуждена сняться с предстоящих азиатских турниров. Пока усердно работаю над своим восстановлением, моя медицинская команда и я решили, что лучше всего сейчас отдать приоритет моему здоровью. Это был сложный год, и я благодарна за поддержку организаторам турнира и всем моим болельщикам. Мы с командой будем работать над тем, чтобы я смогла вернуться на корт до окончания сезона", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
В 2024 году лидер женской сборной Казахстана была вынуждена пропустить 11 турниров:
WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) – снятие по ходу турнира из-за проблем с ЖКТ перед матчем с Жасмин Паолини (Италия).
WTA-1000 в Индиан Уэллсе (США) – снятие из-за проблем с ЖКТ (должна была защитить титул чемпионки).
Кубок Билли Джин Кинг – не участвовала (сосредоточилась на подготовке к ОИ-2024).
WTA-1000 в Риме (Италия) – снятие из-за проблем со здоровьем (должна была защитить титул чемпионки).
WTA-500 в Берлине (Германия) – снятие по ходу мачта 1/4 финала с Викторией Азаренко (Беларусь) при счёте 1:3.
WTA-500 в Истборне (Великобритания) – снятие из-за изменений в личном расписании.
ОИ-2024 в Париже (Франция) – снятие из-за острого бронхита.
WTA-1000 в Торонто (Канада) – снятие из-за острого бронхита.
US Open (США) – снятие из-за проблем со здоровьем после матча первого круга.
WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) – снятие из-за травмы спины.
WTA-1000 в Пекине (Китай) – снятие из-за травмы спины.
WTA обратилась к Елене Рыбакиной после ее снятия с "тысячника" в Пекине.
"Желаем быстрого восстановления, Елена Рыбакина!" – написали на официальном аккаунте WTA.
Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA-1000 в Пекине.