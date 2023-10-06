Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина победила Арину Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Рыбакины выиграла у Соболенко Фото: wtatennis
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко со счетом 7:5, 6:2. Казахстанской теннисистке удалось сократить отставание в личных встречах со счетом 2:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.

За выход в финал первая ракетка страны поспорит с россиянкой Людмилой Самсоновой (22 в мировом рейтинге). Ранее у спортсменок было три личные встречи – в первом круге (2021) и полуфинале (2023) Монреаля, а также в первом круге Токио (2022). Во всех матчах победа оставалась за россиянкой.

Ранее Ига Швёнтек обыграла Каролин Гарсию и стала первой полуфиналисткой турнира в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф, которая выиграла у Марии Саккари (6:2, 6:4).

Читайте также

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко

Людмила Самсонова вышла в полуфинал в Пекине, где может встретиться с Еленой Рыбакиной. Видеообзор матча

Пахита Амири
Рыбакина Елена Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана
Что творится в 13-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления