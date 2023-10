Елена Рыбакина победила Арину Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко со счетом 7:5, 6:2. Казахстанской теннисистке удалось сократить отставание в личных встречах со счетом 2:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.

За выход в финал первая ракетка страны поспорит с россиянкой Людмилой Самсоновой (22 в мировом рейтинге). Ранее у спортсменок было три личные встречи – в первом круге (2021) и полуфинале (2023) Монреаля, а также в первом круге Токио (2022). Во всех матчах победа оставалась за россиянкой.

On a mission 🏃‍♀️



Elena Rybakina defeats World No.1 Sabalenka 7-5, 6-2 to set up a semifinal encounter against Samsonova in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/3t6nRLcQIo