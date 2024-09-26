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Григор Димитров снялся с турнира в Пекине из-за проблем с ногой

Григор Димитров снялся с турнира в Пекине из-за проблем с ногой Фото: АТР
Болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров снялся с турнира АТР-500 в Пекине из-за повреждения левой подколенной мышцы, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен должен был сыграть в первом круге турнира с Роберто Баутиста-Агутом. С испанцем вместо Димитрова теперь предстоит выйти на корт Артуру Риндеркнешу.

В турнире категории АТР-500 также не сможет принять участие Ян-Леннард Штруфф, который на старте соревнований должен был встретиться со швейцарцем Стэном Вавринкой. Причина отказа немецкого теннисиста от выступлений в Пекине – проблемы с правым бедром. На замену ему пришел россиянин Роман Сафиуллин.

Ранее определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика на турнире АТР 500 в Пекине.

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