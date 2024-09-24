Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Стала известна сетка турнира в Пекине. Бублик в 1/4 финала может сыграть с Медведевым

Стала известна сетка турнира в Пекине. Бублик в 1/4 финала может сыграть с Медведевым Фото: Андрей Ударцев, ФТК
Стали известны результаты жеребьевки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик (26 АТР) получил восьмой номер посева. В первом круге лидер мужской сборной Казахстана сыграет с итальянцем Флавио Коболли (32 АТР). А на стадии 1/4 финала может встретиться с третьим сеяным Даниилом Медведевым (5 АТР).

Турнир в Пекине продлится до 2 октября. Призовой фонд составляет 3 720 165 долларов. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале 2023 года он обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Полную сетку China Open можно посмотреть здесь

Также Бублик сыграет в парном разряде этих соревнований. Он выступит вместе с испанским игроком Педро Мартинесом. 

Ранее Александр Шевченко (56 АТР) потерпел поражение в первом круге квалификации состязаний в Пекине. 

Читайте также

Онс Жабер стала послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН

Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA-1000 в Пекине

Вторая ракетка Казахстана не смог преодолеть первый круг квалификации турнира в Китае

Пахита Амири
Бублик Александр Пекин 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подробности травмы лидера &quot;Манчестер Сити&quot;
Лидер "Манчестер Сити" получил травму в схватке против "Арсенала"
Баскетбол Рост 221 см
В мире баскетбола появился еще один вундеркинд ростом за два метра
Рейтинг казахстанских теннисисток
Появился новый рейтинг WTA: какие места занимают Рыбакина и Путинцева
Футбол Талант Барселоны
Лучший молодой игрок Евро-2024 удивляет результатами
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: