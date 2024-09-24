Стала известна сетка турнира в Пекине. Бублик в 1/4 финала может сыграть с Медведевым

Стали известны результаты жеребьевки основной сетки турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Определился первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик (26 АТР) получил восьмой номер посева. В первом круге лидер мужской сборной Казахстана сыграет с итальянцем Флавио Коболли (32 АТР). А на стадии 1/4 финала может встретиться с третьим сеяным Даниилом Медведевым (5 АТР).

Турнир в Пекине продлится до 2 октября. Призовой фонд составляет 3 720 165 долларов. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале 2023 года он обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Полную сетку China Open можно посмотреть здесь.

Также Бублик сыграет в парном разряде этих соревнований. Он выступит вместе с испанским игроком Педро Мартинесом.

Ранее Александр Шевченко (56 АТР) потерпел поражение в первом круге квалификации состязаний в Пекине.