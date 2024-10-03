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Видеообзор финального матча турнира в Пекине Алькарас – Синнер

Видеообзор финального матча турнира в Пекине Алькарас – Синнер Фото: АТР
В Пекине (Китай) завершился турнир серии АТР-500 (хард). В финале одиночного разряда испанец Карлос Алькарас (3 АТР) в упорной борьбе обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Алькарас выиграл у Синнера со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Карлос стал единственным теннисистом, кому удалось выиграть турниры категории ATP-500 на всех покрытиях.

Также испанский игрок становился чемпионом турниров АТР-500 в Рио и Барселоне (грунт) и Лондоне на траве.

Ранее определились первые соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Шанхае.

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