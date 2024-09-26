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Денис Евсеев завершил выступление на Челленджере в Таиланде

Денис Евсеев завершил выступление на Челленджере в Таиланде Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В Нонтхабури (Таиланд) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Денис Евсеев (197 АТР) снялся с соревнований во время матча второго круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Алматинский теннисист Денис Евсеев за выход в четвертьфинал встречался с Тун-Лином Ву (Тайбэй, 415 АТР). При счете 6:4, 4:1 в пользу Ву казахстанский игрок отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Ранее в стартовой игре Денис Евсеев одержал победу над Егором Герасимовым (Беларусь, 257 АТР) со счетом 6:1, 6:2.


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