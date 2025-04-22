Денис Евсеев проиграл в первом круге турнира в Италии

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В Риме (Италия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

31-летний Евсеев проиграл австрийцу Сандро Коппу со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Евсеев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг этого турнира.