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Все о теннисе

Денис Евсеев проиграл в первом круге турнира в Италии

Денис Евсеев проиграл в первом круге турнира в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 17:21 Фото: Андрей Ударцев
В Риме (Италия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

31-летний Евсеев проиграл австрийцу Сандро Коппу со счетом 4:6, 4:6. 

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Евсеев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. 

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг этого турнира. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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