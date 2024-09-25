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Денис Евсеев и Бейбит Жукаев стартовали на турнире серии Челленджер

Денис Евсеев и Бейбит Жукаев стартовали на турнире серии Челленджер Фото: ФТК
В Нонтхабури (Таиланд) проходит турнир серии АТР Челленджер. Матчи первого круга в одиночном и парном разрядах провели казахстанские теннисисты Денис Евсеев (197 АТР) и Бейбит Жукаев (196 АТР), сообщает Zakon.kz.

Алматинский теннисист Денис Евсеев в стартовой игре одержал победу над Егором Герасимовым (Беларусь, 257 АТР) со счетом 6:1, 6:2.

Во втором круге Евсеев сыграет с Тун-Лином Ву (Тайбэй, 415 АТР).

Другой наш теннисист Бейбит Жукаев из Актау потерпел сенсационное поражение от Гонсало Оливейры (Венесуэла, 282 АТР) со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

Также Евсеев и Жукаев вместе сыграли в парном разряде этого турнира. Казахстанский дуэт в первом раунде проиграл вторым сеяным Кристиану Родригесу (Колумбия) и Мэттью Ромиосу (Австралия) со счетом 1:6, 3:6.

Ранее вторая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Шевченко не смог преодолеть первый круг квалификации турнира в Китае.

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