Зарина Дияс может сыграть с Ариной Соболенко на "тысячнике" в Китае

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000. Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Зарины Дияс, сообщает Zakon.kz.

В первом круге основной сетки "тысячника" экс-первая ракетка Казахстана сыграет с Мананчаей Савангкаев (187 WTA) из Таиланда. Матч состоится завтра, 26 сентября, ориентировочно в 11:45 по времени Астаны. Если казахстанка победит, то во втором раунде встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).

В основную сетку турнира в Пекине Дияс, занимающая 571-е место в мировом рейтинге, пробилась через квалификацию. В отборочном этапе она обыграла крепких соперниц, которые стоят в рейтинге выше нее. В стартовой игре Зарина уверенно разобралась с испанкой Ребеккой Машаровой (119 WTA) – 6:4, 6:0. А в финале квалификации Дияс одержала победу над представительницей Великобритании Хизер Уотсон (160 WTA) с разгромным счетом 6:0, 6:2.

Ранее Юлия Путинцева получила в соперницы экс-первую ракетку мира Наоми Осаку на турнире в Пекине.